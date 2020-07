Wilfried Hohmann

Müllrose (MOZ) Während andernorts die Zukunft von Vereinen auf dem Prüfstand steht, arbeiten die Handballer der HSG Schlaubetal weiter an einem zukunftsorientierten Konzept. Vereinspräsident Peter Palwitz gab nun die Verpflichtung von Detlev Janeke als neuen Teammanager der 1. Männermannschaft und des Gesamtvereins bekannt.

Janeke wird gemeinsam mit dem Sponsorenverantwortlichen Uwe Hobelmann für die sportliche und finanzielle Entwicklung des Handballvereins verantwortlich sein. Den meisten Müllroser Handballanhängern und vor allem der jüngeren Generation wird der Name Detlev Janeke in Verbindung mit der Sportart Handball wohl nur wenig sagen. Insider und vor allem die Anhänger des Frankfurter Handballclubs werden hingegen aufhorchen. Denn der 60-jährige Handballfachmann ist untrennbar mit der Gründung des FHC und vor allem mit den erfolgreichen Jahren des Frankfurter Frauenhandballs von Ende der 1990er- bis Anfang der 2000er-Jahre verbunden. Janeke war von 1999 bis 2001 Geschäftsstellenleiter des FHC. Er war mit dafür verantwortlich, dass nach nur zwei Jahren der Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga gelang, mit Dietmar Rösicke der bislang erfolgreichste FHC-Trainer sowie zahlreiche deutsche und ausländische Nationalspielerinnen verpflichtet werden konnten. Aber auch an der finanziellen Konsolidierung des Vereins war er maßgeblich beteiligt.

Als dann jedoch aus seiner Sicht falsche personelle und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen wurden, zog sich Janeke aus dem Frankfurter Handballgeschehen zurück und widmete sich vornehmlich seiner sehr erfolgreichen unternehmerischen Tätigkeit. Gemeinsam mit seinem inzwischen verstorbenen Geschäftspartner entwickelte er das in Erlangen ansässige Unternehmen "Active Reisen" zu einem der erfolgreichsten Reiseveranstalter in Kuba. Die vergangenen zehn Jahre lebte er mit seiner Familie auf der karibischen Insel und kehrte nach dem Ausbruch der Corana-Krise in diesem Jahr zurück nach Deutschland – auch, um seinen beiden Kindern eine gute berufliche Perspektive zu bieten. Er hat dementsprechend seinen Lebensmittelpunkt wieder in Frankfurt und Umgebung.

Vom Handball als seiner sportlichen Liebe hat er sich jedoch nie ganz verabschiedet und zahlreiche Kontakte insbesondere auch hier in der Region gepflegt. Dementsprechend suchte Janeke auch in dieser Richtung nach einer neuen Herausforderung in der Region. Darüber kam letztlich auch der Kontakt zur HSG Schlaubetal und sein Engagement als Teammanager zustande.

Er stellt klar, dass dieses langfristig angelegt sein soll. "Ich habe mich für die Übernahme dieser Funktion nicht entschieden, um mich nach kurzer Zeit wieder zu verabschieden. Ich habe mir bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen der HSG Schlaubetal einen Überblick über die jetzige Situation, aber auch über die Vorstellungen des Vereins zu dessen Entwicklung in Müllrose und der angrenzenden Region verschafft. Hier bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass man den Verein längerfristig zu einem Zentrum für den Handball entwickeln kann. Natürlich nicht in Richtung Bundesliga, aber dennoch als nächstes Ziel in Richtung Brandenburgliga. Es wäre für den Verein und die gesamte Region schon ein ansprechendes Ziel, sich dort dauerhaft zu etablieren", erklärt er.

Engagement langfristig geplant

Detlev Janeke gehe es vor allem darum, dass in Müllrose weiterhin attraktiven Handball zu spielen, sich aber auch schrittweise weiterzuentwickeln und vor allem Kindern und Jugendlichen den Spaß am Handballsport zu vermitteln. "Hier möchte ich mithelfen, die Grundlagen zu legen und vor allem auch den Nachwuchsbereich weiter zu entwickeln. Ich habe da ganz klare Vorstellungen und weiß vor allem auch Leute an meiner Seite, die dasselbe Ziel verfolgen und sehr engagiert zu Werke gehen. Insofern ist dieses Engagement nicht kurzfristig angelegt, zumal ich auch meine beruflichen Aktivitäten hierher verlegen werde."