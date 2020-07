Marco Winkler

Velten (MOZ) Erhält Velten eine Frischemarkthalle anstelle des Mittwochmarktes oder doch eher eine monatliche Kinovorführung am Sonntag? Wird der Bernsteinsee zu Silvester in Flammen aufgehen oder etabliert sich dort ein Autokino? Bekommt der Viktoriapark eine Beautykur oder die Stadt ein Streetfood-Festival? Das entscheiden im Oktober die Veltener, wenn sie zur Abstimmung für den Bürgerhaushalt gehen. Vorher müssen die eingereichten Vorschläge noch freigegeben werden.

Die Erfahrung zeigt: Nicht alle werden es auf die finale Abstimmungsliste schaffen. Die Fachbereiche prüfen derzeit sämtliche Vorschläge auf ihre Umsetzbarkeit. Wie Stefanie Steinicke-Kreutzer, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing, mitteilt, gingen 93 Ideen ein, wie die Stadt attraktiver gestaltet werden könnte. Noch in letzter Minuten seien einige dazugekommen, begründet sie den Umstand, dass auf der Internetseite erst 80 gelistet sind. Die verbliebenen Bürgerideen sollen in den kommenden Tagen eingelesen werden.

Weniger Vorschläge als 2019

Der Bürgerhaushalt ist ein Erfolgsmodell. Zur Premiere 2019 stimmten 396 Veltener ab. Zum Vergleich (unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl): in Oranienburg waren es 771, in Hennigsdorf 869, in Kremmen 247. In Velten stehen erneut 50 000 Euro zur Verfügung. Ein Einzelprojekt darf dabei Kosten in Höhe von 15 000 Euro nicht überschreiten.

Das Gedankenspiel, geht man die unter www.velten.de einsehbare Wunschliste durch, hat seinen Reiz – selbst ohne Verwaltungshinweise. Anstelle einer begründeten Ablehnung oder Zusage, steht unter jedem Punkt: "noch in Bearbeitung". Aber es ist schon jetzt interessant, die Kreativität der Veltener unter die Lupe zu nehmen.

So spricht sich ein Wunschgeber für den Erhalt des Brunnens am Marktplatz aus und stellt sich dazu Wasserspiele auf dem Grünstreifen vor. Eine andere auf den Marktplatz bezogene Idee dürfte bei der Verwaltung durchfallen: "Garagenbebauung mit Bowling und oben Wohnungen und Dachterrasse, die als Bühne für Mixed Pickels, Stadtfeste, Konzerte oder Sommerabendkino etc. nutzbar ist. Jeder kann seinen Klappstuhl mitbringen."

Einen anderen Einwohner stört der Stadteingang (aus Hennigsdorf kommend). "In der Ausgabe der Abendschau ist einmal mehr die hässliche Betonmauer mit dem Velten-Schriftzug und das sie umgebene, äußerst schmucklose Umfeld auf der rechten Seite hinter der Autobahnzubringerkreuzung ins Auge gesprungen", heißt es. Dieser Bereich sollte nachhaltig aufgewertet werden. Denn so wie sich der Stadteingangsbereich präsentiert "ist er keine einladende Visitenkarte der Stadt". Leider schweigt sich der Ideengeber aus, wie er sich eine Verschönerung genau vorstellt.

Ebenfalls unter den Wünschen: ein Seifenkistenrennen (eventuell im Rahmen eines Stadtfestes), ein blumiges Frühlingsband von Velten-Süd über den Viktoriapark bis nach Velten-Nord, ein überdachter Fahrradrastplatz mit Fahrradservice-Säule, eine Kletterwand am Marktplatz. Einige Wünsche, wie der nach einer Schwimmhalle, dürften es sehr schwer haben. Dieser gehört dazu: Kontrolle beim Verkauf von Energy-Getränken. "Dass die Kassiererinnen mehr aufpassen, wie alt man ist. Dass 13-Jährige kein Energy trinken auf dem Abenteuer Spielplatz in Velten-Süd", heißt es in der Begründung. Ein Gesetz dafür gibt es in Deutschland nicht, es bleibt dem Hausrecht des Besitzers überlassen, was er an wen verkauft.

Der "Bernsteinsee in Flammen" ist das zweite Mal auf der Liste glandet. Im vorigen Jahr fiel der Vorschlag durch. Die Verwaltung argumentierte, dass ein "zentrales Silvesterfeuerwerk für alle Ofenstädter am Bernsteinsee, mit Musik, Glühwein und Kinderpunsch" – sowie mit Busshuttle – den Kostenrahmen sprengen würde. Der Wunschlieferant begründet die erneute Überprüfung mit dem neuen Veranstalter für die Beachpartys. Es erscheine "zumindest möglich, mit diesem auch das Abbrennen eines zentralen Feuerwerks" städtisch bezuschussen zu können. "Was finanziell darüber hinaus geht, sollte Sache des Veranstalters sein", heißt es.