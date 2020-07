Elke Kögler

Lehnitz (MOZ) Ein Mofafahrer ist am Sonntag gegen 12.30 Uhr in Lehnitz bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 27-jähriger Oranienburger fuhr mit seinem Auto auf dem Baumschulenweg, als er, abgelenkt durch sein Kind, auf einen 40-Jährigen Berliner mit seinem Mofa auffuhr. Dieser hatte verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verlangsamt. Der Mofafahrer stürzte und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1 000 Euro.