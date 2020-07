Elke Kögler

Bötzow (MOZ) Graffiti-Sprayer haben in der Nacht zum Samstag in Bötzow ihr Unwesen getrieben. Die Täter haben im Bereich der Bötzower Dorfaue, der Schönwalder Straße sowie in der Gartenstraße mehrere Gebäude und Tele-kommunikationsstromkästen mit Schriftzügen beschmiert. Darüber hat die Polizei am Montag in ihrer Pressemitteilung informiert. Insgesamt sind von Polizeibeamten fünf Anzeigen aufgenommen worden. Die Ermittlungen sind in vollem Gange.