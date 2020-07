Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für den geplanten Testspielauftakt des Fußball-Brandenburgligisten 1. FC Frankfurt gegen den Regionalligisten FC Energie Cottbus gibt es "grünes Licht" von der Verwaltung. "Die Stadt hat auf der Grundlage des durch den Verein eingereichten Hygienekonzepts die Genehmigung erteilt. Dafür sind wir dankbar und freuen uns, dass wir den Fans nach so langer Zeit endlich wieder Fußball live in Frankfurt bieten können", erklärt FCF-Präsident Markus Derling.

Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen können maximal 540 Eintrittskarten für das Spiel am Sonnabend, 25. Juli, um 14 Uhr im Frankfurter Stadion der Freundschaft verkauft werden. Da mit einer starken Kartennachfrage aus Cottbus gerechnet wird, gibt es in Frankfurt einen Vorverkauf.

Karten zum Preis von 8 Euro (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 5 Euro) können in der Geschäftsstelle im Stadiongebäude am Buschmühlenweg 172 zu folgenden Terminen erworben werden: Donnerstag, 16. Juli, 15 bis 18 Uhr, Freitag, 17. Juli, 11 bis 14 Uhr und Donnerstag, 23. Juli, 15 bis 18 Uhr. Restkarten gibt es an der Tageskasse.