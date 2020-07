Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) Im Landkreis ist zurzeit nur eine Person an Covid-19 erkrankt. Diese muss bisher auch nicht in einem der Krankenhäuser behandelt werden. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Lagebericht hervor. Aufgrund des überschaubaren Infektionsgeschehens hat die Kreisverwaltung zuletzt stets zu Wochenbeginn über die aktuelle Situation in Märkisch-Oderland berichtet.

Über die bisherige Form der Lageberichte sei bereits nachgedacht worden, hieß es. "Sobald die Zahl der Erkrankten auf null gesunken ist, werden wir auf andere Art und Weise informieren", erklärte Kreissprecher Thomas Berendt auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Zahl der insgesamt Erkrankten liegt im Vergleich zur Vorwoche unverändert bei 217, davon gelten 212 als genesen. Vier Risikopatienten waren im April gestorben. Die Zahl der Verdachtsfälle insgesamt wurde jetzt auf 2054 beziffert, 840 gelten als begründet. 1214 Kontaktpersonen zeigten keine Symptome.

Ein Vergleich zur Vorwoche ist nicht möglich, da diese Zahlen korrigiert werden mussten, wie Thomas Berendt einräumte. Für bisher 2023 Personen (plus neun) musste die häusliche Isolation angeordnet werden, 2007 konnten daraus bereits entlassen werden. Veranlasst wurden zudem insgesamt 1376 Abstrichuntersuchungen (plus sieben).

Das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes ist weiterhin zu den Sprechzeiten der Kreisverwaltung unter Tel. 03346 8506790 zu erreichen.