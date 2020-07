Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Spektakel am Nachthimmel: Klar und deutlich ist der Komet Neowise derzeit auch von Oranienburg aus zu sehen, wie das Leserfoto von Steffen Hannemann zeigt.

In der Zeit zwischen Mitternacht und 3.30 Uhr kann man den leuchtenden Himmelskörper in Richtung Nord/Nord-Ost sehen. Steffen Hannemann hat sich für sein eindrucksvolles Bild die Brücke mit Blick auf die Lehnitzschleuse ausgesucht. Per Langzeitbelichtung ist ihm diese einzigartige Aufnahme gelungen.