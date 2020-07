Thomas Pilz

Zabelsdorf (MOZ) Empörung in Zabelsdorf: Auch in diesem Jahr droht die Erneuerung des baufälligen Gemeindezentrums zu scheitern. Grund ist ein Antragsstopp bei der Bewilligungsbehörde, dem Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF).

Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) bedauerte diese in Potsdam getroffene Entscheidung. Zugleich betonte er, dass der Antragsstopp keineswegs bedeutet, dass es gar keine Förderung für das Gemeindezentrum geben wird. Sie könne lediglich zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Laut des zuständigen Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) hat es allein im vergangenen Mai eine regelrechte Flut von Förderanträgen im Rahmen der ländlichen Entwicklung gegeben. Die Rede ist von mehr als 400 Anträgen. Allerdings prüft das Ministerium nach eigenen Angaben, ob für bereits vorliegende, bewilligungsreife Anträge eine Möglichkeit der Mittelumschichtung besteht. Bert Kronenberg hatte sich nach Chancen für Zuwendungen im Ministerium persönlich erkundigt. "Das Fatale ist, dass die Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung noch bis vor Kurzem mit der Neuruppiner Bewilligungsstelle in einem regen Kontakt standen, um die wichtige Erneuerung des Gemeindezentrums abzusichern", betonte er. Daher empfinde man dieses Moratorium als herben Rückschlag. Eigentlich seien die Anträge fix und fertig gewesen. "Ermutigend ist aber die Aussage von Minister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne), dass Mittelumschichtungen geplant seien", merkte Kronenberg an. Insgesamt will die Stadt rund 750 000 Euro in das Projekt investieren, bei einem Förderanteil von 75 Prozent.

Zabelsdorfs Ortsvorsteher Emil Beuth macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. "Seit zehn Jahren befindet sich die Sanierung des Gemeindezentrums in der Warteschleife", sagt er. Seit 2019 besitze man einen genehmigten Bauantrag, aber auf einmal fließen keine Fördermittel mehr, "ein Unding".