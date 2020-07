Ulrike Gawande

Ortsmarke (MOZ) Die Wirtschaft hat sich in Ostprignitz-Ruppin trotz der schwierigen demografischen Entwicklung im Landkreis positiv entwickelt. So ist es im Grundstücksmarktbericht 2019 nachzulesen. Geschrieben wurde dieser jedoch vor der Corona-Pandemie. So lag im vergangenen Jahr die Auslastung der großen Gewerbegebiete im Kreis insgesamt bei rund 72 Prozent. Wobei es deutliche regionale Unterschiede gibt. Während die Gewerbegebiete Ländchen Bellin und der Flugplatz Nord bei Fehrbellin sowie das Gelände Wittstock-Stadtberg zu 100 Prozent belegt waren, kommt das Gewerbegebiet in Herzberg nur auf eine Auslastung von 15,84 Prozent und Kyritz auf 28,89 Prozent.

Die drei größten Gewerbeansiedlungen gibt es auf dem Flugplatz Alt Daber, auf dem Unternehmen 3,5 Millionen Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. 94 Prozent davon sind jedoch bereits belegt. In Heiligengrabe werden den Firmen 1,577 Millionen Quadratmeter geboten, wovon noch elf Prozent frei sind. Der Temnitzpark in Werder umfasst 1,086 Millionen Quadratmeter, von denen noch mehr als die Hälfte ungenutzt sind. Doch der Temtnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse kündigte auf der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses an, dass es im August "weitere guten Nachrichten" geben wird. Mehr wollte er nicht verraten, nur so viel: "Wir blicken positiv in die Zukunft. Im Temnitzpark gibt es Potenziale."