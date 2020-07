Markus Kluge

Lobeofsund (MOZ) Gisela Thieme kann schon wieder ein wenig lachen, obwohl ihr genau das passiert ist, was man niemandem wünscht: Ende Juni brannte das Haus, in dem sie und ihr 39-jähriger Sohn Silvio leben. Die Feuerwehr kam aber nicht nur in jener Schicksalsnacht, sondern auch jetzt mit knapp 20 Mitgliedern, um der 73-Jährigen weiter unter die Arme zu greifen.

Der Hausrat ist nun Sondermüll

"Das ist ganz toll. So einen Zusammenhalt gibt es nur auf dem Dorf", sagt Gisela Thieme, während im Haus die Männer aus Asche und Schutt vielleicht noch Wichtiges und Brauchbares heraussuchen. Alles andere schleppen sie auf zwei große Haufen, die nun als Sondermüll entsorgt werden müssen: Lampen, Möbel, Haushaltsgeräte, Bücher, Matratzen – alles, was Gisela Thieme bisher umgeben und ihr Zuhause ausgemacht hat, ist nicht mehr zu gebrauchen. Es ist entweder durch die Flammen beschädigt worden oder feucht durch Löschwasser und später einsetzenden Regen. Allem haftet der beißende Brandgeruch an.

"Wenn es anfängt zu brennen, glaubst du das erst gar nicht", sagt Gisela Thieme. Wie es ihr ergangen ist, kann aber einer der Feuerwehrmänner gut nachvollziehen, dessen Haus vor rund 15 Jahren ebenfalls brannte. "Wir haben auch nur gedacht, was für eine Scheiße", sagt ein anderer Helfer über die Nacht, in der es bei Gisela Thieme brannte. Er kenne die 73-Jährige, die Ende der 1980er-Jahre Bürgermeisterin im Dorf war, seit er ein kleiner Junge war, und helfe gerne.

Die Feuerwehrleute aus dem Dorf und Königshorst retten bei ihrem Arbeitseinsatz so manche Erinnerung aus dem Haus: ein Bild mit einem Pferd, auf dem Thiemes Kinder früher geritten sind und auf dessen Rücken auch schon mal der Hund Platz nahm, andere Familienbilder und auch wichtige Unterlagen. Bereits in den Tagen nach dem Brand gab es eine Welle der Hilfsbereitschaft: Neben den Spenden, die für sie gesammelt wurden, wurden auch Sachspenden vorbeigebracht. "Mein Sohn hatte nach dem Feuer nicht einmal mehr Schuhe", so Thieme. Über den Zusammenhalt im Dorf, in das sie 1963 gezogen ist und in dem ihre zwei Töchter und ihr Sohn aufgewachsen sind, und auch über die Anteilnahme vieler ihr unbekannter Spender ist sie sehr glücklich und dankbar. Das ist auch ein Grund dafür, dass Gisela Thieme trotz des großen Schicksalsschlags weiter in Lobeofsund wohnen bleiben möchte: "Das ist einfach unser Zuhause." Auch ihre Kinder, die nicht mehr im Ort wohnen, würden so empfinden. Wenn die Versicherung grünes Licht gibt, will die 73-Jährige mit ihrem Sohn ihr Zuhause wieder aufbauen lassen.