Neuruppin Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 1000 Besuchern sind wieder möglich. Doch woher die große Fläche dazu nehmen? Diese gibt es nun am Neuruppiner Hangar 312. Besitzer Christian Juhre hat das Nachbargrundstück dazu gekauft. Auch wenn der Vertrag dafür schon vor Corona-Zeiten zustande gekommen ist, zahlt sich die Investition gerade angesichts der Pandemie-Einschränkungen aus. Damit sich davon möglichst viele Besucher überzeugen können, hat Juhre den Eintritt für das erste Konzert vor Ort kurzerhand ausgesetzt. Gäste zahlen nichts, um am 25. Juli die Karat-Tribute-Gruppe Seelenschiffe sehen zu können. Es ist der Auftakt der Open-Air-Saison.

Vor der Bühne steht nun eine Wiesenfläche von mehr als 6000 Quadratmetern zur Verfügung. Mit ersten Events tastete sich Christian Juhre schon vorsichtig an das Thema Veranstaltungen in Corona-Zeiten heran, unter anderem mit einem Wiesen-Flohmarkt. Juhre ist froh über die Disziplin der Besucher. Die Corona-Regeln und das Hygiene-Konzept des Hangars 312 wurden eingehalten. "Jetzt kann die Open-Air-Saison offiziell beginnen", so Juhre.

Anmeldungen nötig

Zwar ist der Eintritt beim Konzert von Seelenschiffe am 25. Juli frei. Allerdings wird um Anmeldungen gebeten. Diese sind im Internet unter www.hangar-312.de möglich, wo es ein entsprechendes Formular gibt. Interessierte können aber auch unter 0173 9319692 anrufen.

Die Mitglieder der Gruppe Seelenschiffe sind indes schon gespannt darauf, endlich wieder live spielen zu können: Sie kündigen eine "Ostrock-Party mit den größten Hits unserer Rocklegende Karat" an. Von "Albatros" über "Schwanenkönig" bis hin zu "Über sieben Brücken musst du gehn" werden erklingen. Nach dem Konzert wird auch noch weiter getanzt. Los geht es am 25. Juli um 19 Uhr. Einlass ist eine Stunde früher.