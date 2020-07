Philipp Hartmann

Berlin Wir führen hier ein Leben im Einklang mit der Natur", sagt Werner Wiartalla, während er gemütlich auf seiner Terrasse sitzt. Von dort blickt er direkt auf eines der begrünten Dächer, wo Gemüse in Holzkisten heranwächst. Bienen und Hummeln schwirren von Blüte zu Blüte auf der Suche nach Nektar. Gleich nebenan fängt eine Solaranlage die Sonnenstrahlen ein.

Auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz wird in der ufaFabrik großer Wert gelegt. Sie ist gewissermaßen eine grüne Lunge mitten in Tempelhof. Wiartalla hat daran einen bedeutenden Anteil. Der 63-Jährige lebt seit mehr als drei Jahrzehnten dort. Im Juni 1979 wurde das ehemalige UFA-Filmkopierwerk von Aktivisten friedlich übernommen. Heute gibt es dort eine Bäckerei und einen Bioladen, ein Café, mehrere Bühnen für Theater und Konzerte, einen Kinderbauernhof mit Ponys, Schweinen, Kaninchen, Meerschweinchen, Schildkröten und Gänsen sowie ein Nachbarschaftszentrum, in dem Yoga-Kurse und andere Gesundheitsangebote stattfinden.

Werner Wiartalla hat einen alten Maschinenraum zu seiner Wohnung umgebaut. Stromleitungen und was er sonst noch benötigt, hat er selbst in die obere Etage verlegt. Als Diplom-Physikingenieur brachte er das nötige Wissen mit. Nachdem er 1985 durch einen Trommelkurs auf die ufaFabrik aufmerksam wurde, schaute er sich zunächst deren Energieversorgung an. Anschließend entwickelte er Konzepte zur Strom- und Wärmeerzeugung und stellte Anträge auf EU-Fördermittel.

Mitte der 90er-Jahre baute er auf dem Gelände ein Blockheizkraftwerk auf. 1997 folgte die mit 500 Quadratmetern bis dato größte Solaranlage Berlins. "Von allen Firmen kam auf Anfrage zurück: Herr Wiartalla, Sie haben sich wohl vertan. Das ist doch eine Null zu viel! – Es war schwierig, eine Firma zu finden, die sich das in dieser Größenordnung zugetraut hat", erinnert sich der Technische Leiter an die damalige Zeit. "Vieles hier waren Pionierprojekte." Heute ist die Solaranlage, die inzwischen 750 Quadratmeter umfasst und deren Module sich automatisch nach dem Sonnenlicht ausrichten, nur eine von vielen Einrichtungen mit Vorbildcharakter.

So gibt es auf dem Areal beispielsweise eine eigene Kompostier- und eine Regenwasseraufbereitungsanlage. Trinkwasserqualität wird damit nicht erreicht, doch für die Toilettenspülung ist es gut genug. Ein Teil des in der Bäckerei produzierten Altbrots wird als Futter für die Tiere des Bauernhofs verwendet. Die grünen Dächer und Fassaden dienen als natürliche Isolierung der Innenräume. Besonders im Sommer sei die Wirkung spürbar, berichtet Wiartalla. Wer vom zubetonierten und von der Sonne aufgeheizten Tempelhofer Damm einen Abstecher zur ufaFabrik mache, bemerke den kühlenden Effekt der Pflanzen. "Das ist frische Luft wie im Wald. Sonst würde man hier eingehen."

Im Laufe der Jahrzehnte seien insgesamt 3,5 Millionen Euro in den Standort investiert worden, schätzt er. Heerscharen von Studenten und Ingenieurbüros hätten sich den Standort seitdem angesehen, hier geforscht und ihre Diplom-Arbeiten geschrieben. Neben der Umstellung auf LED-Beleuchtung gehören zum ökologischen Gesamtbild der ufaFabrik auch ein Windrad auf dem ehemaligen Filmbunker sowie Akustikplatten aus Recyclingmaterial für den Schallschutz.

Es bleibt alles in der Kommune

Außerdem kümmern sich die Mitarbeiter nicht nur um den Gemüseanbau auf dem Dach, sondern auch um einen Kräutergarten. "Es bleibt alles in der Kommune", sagt Erik Wörmann, der im November ein Philosophie-Studium an der Humboldt-Universität beginnt. Der 21-Jährige aus Nordrhein-Westfalen erfuhr über die Stiftung Naturschutz Berlin von der ufaFabrik. 2019 absolvierte er dort sein Freiwilliges Ökologisches Jahr. Inzwischen wohnt er in einer WG auf dem Gelände und hat einen Job als Gartenarbeiter.

Seine Aufgaben variieren je nach Jahreszeit. Im Winter ist er vor allem in der Werkstatt anzutreffen. Im Frühling und Sommer kümmert er sich um die Bewässerung und Pflege der Dächer und des Kräutergartens. "Anfang des Jahres haben wir die Kisten mit Pferdemist vom Kinderbauernhof befüllt und mit Blumenerde vermischt. Dadurch entwickelt sich Hitze und so kann man schon mit dem Gemüseanbau anfangen, wenn es eigentlich noch zu kalt ist", erzählt er. Obwohl er noch nicht lange zum Team gehört, kann er sich offenbar schon jetzt eine langfristige Zukunft vorstellen.

"Es ist einfach super hier", sagt Wörmann begeistert. Werner Wiartalla muss sich wohl keine Sorgen um die nächste Generation machen.