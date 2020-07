Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der Stadtverordnete Nino Pawlak ist nicht mehr Mitglied des Hauptausschusses und des Finanzausschusses der Stadtverordnetenversammlung. Seine frühere Fraktion der Alternative für Deutschland hat die Neubesetzung der Sitze mit eigenen Abgeordneten beantragt. Durch Pawlaks Austritt aus der AfD-Fraktion hat diese im Stadtparlament nur noch vier statt fünf Sitze. Damit droht der AfD auch der Verlust eines ihrer Sitze im Hauptausschuss. Die Fraktion der Linken hat eine Neubesetzung des Hauptausschusses beantragt, weil sie nunmehr die gleiche Fraktionsstärke besitzt wie die AfD. Der bisherige Sitz von Nino Pawlak in dem zwölfköpfigen Gremium muss laut Kommunalverfassung nun per Losentscheid vergeben werden, wenn keine der Fraktionen darauf verzichtet. Die Linken schlagen ihren Stadtverordneten Andreas Grote als neues Mitglied im Hauptausschuss vor, die AfD will den Sitz mit Peter Schneider besetzen. Das Los soll in der September-SVV darüber entscheiden.

Nino Pawlak, früher Wortführer der AfD, darf als fraktionsloser Stadtverordneter weiter an den Ausschusssitzungen teilnehmen, allerdings nur als Zuhörer ohne Rederecht. Der selbst erklärte Bürgermeisterkandidat war zunächst im November 2019 aus der AfD ausgetreten, im Juni 2020 erklärte er auch den Austritt aus der Fraktion. Seinen Sitz im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse behält Pawlak, wenn er nicht freiwillig darauf verzichtet.