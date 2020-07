Anke Beißer

Rauen (MOZ) Die Ortsdurchfahrt Rauen ist zweifelsohne in einem desolaten Zustand. Bürgermeister Sven Sprunghofer und auch die Gemeindevertreter haben unlängst die Forderung nach einem grundhaften Ausbau erneuert. In einem Brief an Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) verwies Sprunghofer auf die enorme Verkehrsbelastung im Ort, den daraus resultierenden Lärm und die durch die Erschütterung hervorgerufenen Schäden an den Häusern. Für die Rauener nicht erklärbar sei, dass die L361 in der Nachbarschaft saniert wurde – und jeweils bis zum Ortseingangsschild von Rauen intakt sei. Ein weiteres Problem sei der fehlende Lärmschutz an der A 12, deren Trasse die Gemeinde unmittelbar tangiert.

Auf MOZ-Nachfrage bestätigte Vize-Ministeriumssprecherin Simone Engler, dass für eine Verbesserung der Situation in Rauen der grundhafte Ausbau der L361 erforderlich sei – als "eines von zahlreichen Projekten". Wann, ließ sie offen. Für die kurzfristige Verbesserung seien im Herbst "kleinere Fräsflickungen" sowie das Angleichen der abgesackten Entwässerungsschächte und Abläufe vorgesehen.