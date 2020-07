Für eine Brunnenprüfung in Bad Saarow führt Brunnenbaumeister Oliver Wieland eine Kamera Meter für Meter in die Tiefe. Auf dem Monitor ist der Übergang vom PVC-Rohr (hellblau) zum Filter aus Edelstah-Wickeldraht gut zu erkennen. © Foto: Kerstin Bechly

Kerstin Bechly

Bad Freienwalde (MOZ) In der Serie "Mein Meisterstück" stellen wir Handwerksmeister aus Brandenburg vor. Heute: Oliver Wieland aus Bad Freienwalde.

Ob Brunnen bohren, Grundwassermessstellen untersuchen oder Erkundungsbohrungen für Erdgasspeicher durchführen – die Arbeit ist für Brunnenbauer Oliver Wieland immer abwechslungsreich geblieben. In den 26 Jahren bei der Pestke Brunnenbau GmbH Bad Freienwalde kam der Meister in allen Landkreisen Brandenburgs herum, in Sachen Erdgas ging es nach Schwerin.

In der Mark lernte der 43-Jährige viele geologische Besonderheiten kennen. "Im westlichen Teil und Süden kann man wirklich vom märkischen Sand sprechen", bestätigt Oliver Wieland. "Im Norden und Nordosten findet man meist bindige Böden mit zum Teil größer eingelagerten Geröllen vor – je nachdem, wie sich Sedimente in den der letzten Eiszeiten abgesetzt haben." Auch die Hydrogeologie bzw. Hydrologie unterscheide sich sehr.

Wieland hatte 1994 bei der Firma Pestke seine Lehrstelle gefunden, zu einer Zeit, als reihenweise Firmen Konkurs gingen. Fünf Jahre später qualifizierte er sich zum Bohrgeräteführer weiter, hängte 2007 die Fachkraft nach DIN ran. Auch das reichte ihm nicht: "Ich wollte als Schüler Abi­tur machen, das ging aus familiären Gründen nicht. Irgendwie fehlte mir noch etwas und ich entschied: Dann mache ich den Meister", erzählt Oliver Wie­land. Zuvor musste er sich zum Werkpolier qualifizieren. "Da konnte ich checken, ob das mit dem Lernen noch klappt. Hat es", war er zufrieden. Und legte 2010 los.

Für sein Meisterstück drei Jahre später kam ihm eine Anfrage der Stadtwerke Werneuchen an seine Firma entgegen, die zwei neue Brunnen errichten wollten. Deren geplante Bohrdurchmesser von 620 Millimeter in 50 Meter Tiefe für eine Sechs-Zoll-Pumpe erfüllten die Anforderungen an die Zulassung als Meisterprojekt. Erstmals musste sich Oliver Wieland mit Kalkulation und Brunnenbemessung beschäftigen – für die Vorprojektierung sollte sich zeigen, wie gut er das fach­theoretische Rüstzeug der Meisterausbildung in die Praxis umsetzen konnte. "Unsere Firma bekam dann den Zuschlag für den Auftrag." Und Wieland hatte eine erste wichtige Hürde genommen.

Zwei Ordner füllten sich im Laufe der Zeit mit Dokumentatio­nen – Berechnungen, Arbeitsschritte, Begründungen, Materialbedarf, Fotos und Grafiken. "Die Stadtwerke hatten die Fördermenge auf 46 Kubikmeter Wasser je Stunde festgelegt. Für die dafür notwendige Unterwasserpumpe waren war der Brunnendurchmesser, der dazu gehörige Bohrdurchmesser und die erforderliche Filterlänge zu bestimmen", nennt Wieland eine Teilaufgabe. Der Wasserandrang – die Menge Wasser, die der Boden freigibt – und das Fassungsvermögen des Brunnens waren Komponenten der hydraulischen Berechnungen.

Mit Pumpversuch zum Kf-Wert

Weil das Planungsbüro auf Erkundungsbohrungen verzichtete, musste sich Oliver Wieland an dem Schichtenprofil ähnlicher Erkundungen orientieren. Zugute kamen ihm dabei seine jahrelangen Erfahrungen zur geologischen Beschaffenheit von Böden. "Die obere, etwa 25 Meter tiefe Bindeschicht des Bodens bildete den Grundwassergeringleiter und war als Sperrschicht wichtig, damit kein Grundwasser eindringt. Darunter folgte der Grundwasserleiter. Dort haben wir über einen Pumpversuch den Kf-Wert ermittelt. Möglich sind auch Siebanalysen und Tracer-Tests", beschreibt Wieland. Je höher der Kf-Wert, desto ergiebiger sei der Brunnen. Nach den Bohrungen war der Staurand wieder herzustellen, um den Boden abzudichten. "Das ist für die Nachhaltigkeit wichtig", betont der Meister.

Wichtig für die Langlebigkeit des Brunnens ist am Bodengrund der Filter. Hier hatten sich Wieland und Planungsbüro für einen Edelstahl-Wickeldrahtfilter entschieden. "Das ist der Mercedes unter den Filtern. Er hat mit 30 bis 50 Prozent die größte Durchlässigkeit, PVC-Material kommt nur auf zehn bis fünfzehn Prozent. Edelstahlfilter sind zwar teurer, dafür benötigt man weniger Wickeldraht, und sie halten weit mehr als 40 Jahre", begeistert sich Wieland. Für den Filter in "seinem" Meisterstück hätte er sich zwar für anderen Filterkies und andere Stützen entschieden – die Begründung liefert er in seiner Arbeit –, aber das waren die einzigen Abweichungen zu den Entscheidungen der Planer.

Für den Bau des Brunnens wählte Wieland die Trockenbohrung. "Sie ist teufen-, also tiefenbegrenzt und wird durch Rohrkörper gestützt. Sie dauert etwas länger als eine Spülbohrung, die Hunderte Meter tief in die Erde erfolgen kann", erklärt er. Für die Bohrung selbst gewann er seinen Kollegen Werner Petri, einen Geräteführer mit 30-jähriger Berufserfahrung. "Er kannte das Bohrgerät gut. Ich hätte mich einarbeiten müssen. So konnte ich mich besser auf die Planung und Projektierung konzentrieren", beschreibt Wieland, der parallel weitere Baustellen betreute.

Ein Vierteljahr Arbeit kosteten ihn Projektierung, Leistungspumpversuche, Bauzeitenplan, Ausbau und Dokumentation. Diese Arbeitsbereiche waren für den künftigen Meister genauso neu wie die Verantwortung für Materialeinkauf, Gefährdungsbeurteilung oder Baustellensicherung. "Dafür hatte ich für die praktische Umsetzung schon viele Erfahrungen als Bohrgeräteführer", resümiert Wieland. Dann war Ende November 2013 alles geschafft – und seine beiden Schaumeister zufrieden.

Mehr Verantwortung erhalten

Nach Abschluss seiner Meisterausbildung ließen neue verantwortungsvolle Tätigkeiten nicht lange auf sich warten. Wieland betreute Projekte von Wasser- und Abwasser- sowie Zweckverbänden, Untersuchungen im Auftrag des Landesumweltamtes, bohrte weiterhin selbst Brunnen als Baugeräteführer.

Die Meisterausbildung hat seinen Blick geweitet auf Regelwerke, DIN-Normen. "Ich kann jetzt kalkulieren, hinterfrage Entscheidungen der Planer auch mal kritisch und bin Ansprechpartner für andere geworden", sagt Wieland. Ein Mangel ist ihm derweil bewusst geworden: "Mir fehlen Computerkenntnisse." Der Meister schätzt ein, dass die digitale Arbeit auch für Brunnenbauer immer essentieller werde. "Wenn ich Unterlagen für Projekte oder Protokolle aus Kontrollprüfungen in einer Cloud hinterlegen kann, haben alle Partner schneller Zugriff. Wir ersparen uns das Ausdrucken und den postalischen Versand dicker Mappen", sagt er.

Auch wenn die Arbeit als Brunnenbauer bei Wind und Wetter eine schwere Arbeit bleibt, fasziniert Oliver Wieland die Breite der Tätigkeiten: "Das Berufsfeld beginnt bei Bohrarbeiten für Erkundung, Baugrundaufschluss, Messstellen, Brunnen oder Geothermie. Dazu kommen der eigentliche Brunnenbau, die Regenerierung und Sanierung von Brunnen, der Rohrleitungsbau und ebenso Brunnenüberprüfungen." Letztere führt er seit einigen Jahren öfter aus. In Bad Saarow hat er jüngst mit einem Kollegen drei Brunnen geprüft – von einem neuen, mit entsprechender Technik ausgestattetetem Fahrzeug aus.

Das hat Firmenchef Ralph Pestke auch wegen seiner hochqualifizierten Mitarbeiter im Team angeschafft – neben ihm derzeit zwei weitere Meister, ein Diplomingenieur und drei Werkpoliere. "Die Firma fördert jeden, der sich qualifizieren möchte. Wir hatten überlegt, wohin wir wollen: Wir wollen innovativ und anderen Firmen einen Schritt voraus zu sein", betont Pestke. Das sei zwar mit teils hohen Investitionen verbunden, aber so können Meister und Ingenieure ihr Wissen auch anwenden. "Die Entwicklung gibt uns Recht."