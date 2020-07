Thorsten Pifan

Schwedt Das war kein gutes Jahr: Die Zahl der Unfälle in Schwedt und den Ortsteilen ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Sogar das Rekordjahr 2016 ist übertroffen worden.

Drei Menschen verloren auf Schwedts Straßen ihr Leben, 52 Personen erlitten schwere und schwerste Verletzungen. Die Polizei hat in der Stadt drei Unfallschwerpunkte ausgemacht, die unter Beobachtung stehen. Auch 2020 entwickeln sich die Kreuzungen erneut zu Schwerpunkten im Unfallgeschehen.

Lindenallee besonders betroffen

Betroffen ist in Schwedt vor allem eine Achse: Denn die meisten Unfälle hat es auf der Lindenallee und im weiteren Verlauf der Trasse auf der Werner-Seelenbinder-Straße gegeben. In den Jahren 2017 bis 2019 zählte die Polizei in diesem Abschnitt allein 70 Verkehrsunfälle.

Auch wenn es dabei einige schwere Zusammenstöße gab, fatal endete keiner von den Unfällen. Die Zahlen hat jüngst der Schwedter Polizei-Chef Michael Fritz vorgestellt.

Im Drei-Jahres-Zeitraum zwischen 2017 und 2019 gab es an den drei Unfallschwerpunkten insgesamt 26 Verletzte. Todesopfer waren aber nicht zu beklagen. Die Situation an diesen neuralgischen Punkten entwickelte sich in den ersten Monaten in diesem Jahr nicht viel besser. Bereits von Januar bis Mai hat es erneut sieben Unfälle gegeben. Verletzte gab es laut Polizei dabei zum Glück jedoch nicht, so blieb es bei Blechschäden.

Unter Beobachtung als möglicher Unfallschwerpunkt steht die Bundesstraße 166 im Kurvenbereich Kavelheide. Dort hat es im Drei-Jahres-Zeitraum 2017 bis 2019 zehn Unfälle mit insgesamt vier Verletzten gegeben. In diesem Jahr hat sich bis Mai dort ein Unfall ereignet, von einer besonderen Häufung kann folglich noch nicht die Rede sein.

Unverändert haben sich die meisten Unfälle innerhalb der geschlossenen Ortschaften ereignet. Auffällig war, dass sich im vergangenen Jahr die Anzahl der Unfälle außerhalb geschlossener Ortschaften um rund 25 Prozent gesteigert hat.

Als Unfallverursacher hat die Polizei laut ihrer Statistik besonders häufig Senioren ab 65 Jahren ausgemacht. 219 Unfälle gehen auf das Konto der älteren Menschen in der Gesellschaft. Sie verursachten 219 Unfälle. Junge Menschen, die als Fahranfänger oder weniger erfahren gelten in der Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahren, waren für 81 Unfälle verantwortlich.

Vorfahrtsdelikte rückläufig

Die Kollision mit Wild hat die meisten Unfälle verursacht. Die Zahl ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr zudem noch einmal gestiegen. 156 Mal krachte es, weil Wildtiere ursächlich im Spiel waren, ein Jahr zuvor hat es mit 129 Unfällen mit Wild aber schon eine hohe Anzahl gegeben.

Leicht zurückgegangen sind die Vorfahrtsdelikte. Sie sanken von 88 auf 74 Unfälle in 2019. Eher selten waren Alkohol oder Drogen Auslöser für Unfälle in und um Schwedt herum. Die Zahlen waren in den vergangen beiden Jahren nahezu konstant bei 14 Unfällen unter Alkoholeinfluss und zwei Unfälle, beziehungsweise drei in 2019, die auf Drogenkonsum zurückzuführen gewesen sind.