Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Wild- und Verkehrsunfälle, durch die Sachschaden entstanden ist, führen mit 55 bzw. 46 Einsätzen im Amtsbereich Lebus die Polizeistatistik für 2019 an. Zur Berichterstattung über selbige waren die amtierende Seelower Revierleiterin Beatrice Ortmann und die Lebuser Revierpolizistin Cäcilia Sommerfeld in die jüngste Beratung des Amtsausschusses gekommen.

Letztere begann ihren Bericht mit einem großen Lob. Die Zusammenarbeit mit dem Amt Lebus während des Corona-Lockdowns sei "hervorragend" und "ein Paradebeispiel" gewesen, sagte Cäcilia Sommerfeld. Die Revierpolizistin hatte für die vom Landkreis geforderten Kontrollen mit den Mitarbeitern des Lebuser Ordnungsamtes kooperiert, die Dienstpläne wurden für die gemeinsamen Streifen abgestimmt.

Die Polizei musste im vorigen Jahr zu 471 Einsätzen in den Amtsbereich Lebus kommen. Das sei wenig im Vergleich zu anderen Teilen des Landkreises und zu anderen Orten in der Seelower Region, sagte die Revierpolizistin. Sorgen macht ihr vor allem die steigende Zahl an Betrugsfällen. Die 15 angezeigten Taten seien nur "die Spitze des Eisberges", ist sich die Polizistin sicher. Sie vermutet eine hohe Dunkelziffer an Betrugsfällen, weil sich viele Betroffene aus Scham nicht melden, wie man bei der Polizei weiß.

Eben erst sei aber ein Gewinnversprechen-Fall in Lebus angezeigt worden, berichtete Cäcilia Sommerfeld. Sie warnte eindringlich vor dem sogenannten Enkeltrick, bei dem die Betrüger meist die Notlage eines nahen Verwandten (Sommerfeld: "Die kennen mitunter sogar die richtigen Namen") vortäuschen. Oft aus dem Ausland agierende Täterbanden würden zudem versuchen, Kreditkartennummern auszuspähen.

Auch wenn es im Amtsbereich Lebus im Vorjahr weder Mord noch Totschlag gab und die Revierpolizistin angesichts von nur drei Wohnungseinbruch-Diebstählen sagt "die Bürger leben hier ziemlich sicher" – Kriminalität gibt es durchaus. So ist die Zahl der Diebstähle insgesamt sogar gestiegen, von 34 in 2018 auf 55 im Vorjahr. Elfmal schlugen Diebe in Büro- und Geschäftsräumen zu.

Und mit 28 gab es auch mehr Fälle von Sachbeschädigung (2018: 19). "Die Hemmschwelle ist gesunken", kommentierte Cäcilia Sommerfeld die insgesamt 21 Fälle von Körperverletzungen.

Unter den 165 Verkehrsunfällen im Vorjahr (2018: 157) hob Cäcilia Sommerfeld jene sechs im Zusammenhang mit einem Baum hervor. Denn dabei gab es einen Toten und drei Schwerverletzte. Insgesamt wurden bei 15 Unfällen im Amtsbereich Lebus Personen verletzt. An den meisten Unfällen in 2019, nämlich 92, war Wild beteiligt.

CäciliaSommerfeld, Sprechstunde im Amt Lebus, Dienstag, 15 bis 18 Uhr, Tel. 033604 71111, sonst 03346 8011044.