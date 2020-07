Marco Wagner

Brandenburg Die Junge Union Brandenburg an der Havel fordert eine rasche und effiziente Umsetzung des Digitalpaktes an Brandenburgs Schulen. Die Geräte zur digitalen Ausrüstung von Schulen, wie Tablets, interaktive Tafeln, usw. dürfen nicht erst im Jahr 2023 bzw. 2024 zur Verfügung gestellt werden, wie es derzeit in Aussicht gestellt wird. Die erste Ausstattungswelle muss bereits im nächsten Jahr erfolgen. Final sollte die digitale Grundausstattung im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Alle Schulen sollen bis zum nächsten Jahr rundum mit WLAN ausgestattet sein. Das ist die Grundlage für digitales Arbeiten an den Schulen.

Um die Stadtverwaltung und die Schulen zu entlasten und die Umsetzung des Digitalpakts zu professionalisieren, soll die Stelle eines Digitalpakt-Projektkoordinators geschaffen werden, wie es in anderen Städten und Landkreisen bereits der Fall ist. Dieser Projektkoordinator soll an der Schnittstelle von Schulen und Stadtverwaltung arbeiten und die Medienausstattungspläne aller Schulen der Stadt koordinieren. Auch soll er die Bestellung bzw. die Steuerung der Vergabeprozesse sowie den Aufbau der Hardware und der Netzwerke betreuen.

Die Stadt Brandenburg braucht dringend einen Digitalrat, der die Stadt bei allen Digitalisierungsprozessen berät, so auch bei der Umsetzung des Digitalpakts. Es sollte bei der Besetzung des Digitalrats auf externe Experten zurückgegriffen werden. Hier kann die Stadt durch ihre Rolle als Hochschulstandort profitieren, z. B. mit dem personellen Rückgriff auf Experten der Technischen Hochschule. Aber auch Experten aus in der Stadt ansässigen Unternehmen, die am Puls der Digitalwirtschaft und Medien arbeiten, sollen diesem Gremium angehören.

Langfristig müssen zur Betreuung der digitalen Geräte an den Schulen "Digital-Hausmeister" eingestellt werden. Es ist nicht zumutbar, dass Lehrkräfte oder die regulären Hausmeister, die bereits mit anderen Tätigkeiten voll ausgelastet sind, die Betreuung und Wartung der Geräte übernehmen.

Die Stadt muss sich dafür einsetzen, dass die durch den Bund zugesagten Gelder möglichst schnell zur Verfügung gestellt werden und die Vergabeprozesse schnell anlaufen. Auch sollten wir dringend regionale Partner, wie Unternehmen oder Hochschulen, zur Unterstützung des Digitalpakts mit ins Boot holen, wir haben in unserer Region so viel Know-how. Warum greifen wir darauf nicht zurück?

Wir müssen in Sachen Digitalisierung endlich Gas geben, denn wenn es so weiter geht, befinden wir uns auch noch in fünf Jahren in der Kreidezeit!