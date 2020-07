Gerd Mai (l.), Bürgermeister der Gemeinde Tauche, und Norbert Paulenz, Ortswehrführer von Mittweide, blicken optimistisch in die Zukunft: Nach langem Ringen um mehr Platz und bessere Arbeitsbedingen kann das neue Gerätehaus bald in Betrieb gehen. © Foto: Monika Rassek

Hell, modern, funktional und ausreichend groß (253 Quadratmeter) ist das neue Feuerwehrgerätehaus in Mittweide. © Foto: Monika Rassek

Monika Rassek

Mittweide (MOZ) Sichtlich zufrieden begutachten Ortswehrführer Norbert Paulenz und der Bürgermeister der Gemeinde Tauche, Gerd Mai, das neue Feuerwehrgerätehaus in Mittweide. Im Innern riecht es nach frischer Farbe und Neubau. In sechs bis acht Wochen soll alles fertig sein.

"Die Kosten werden sich nach Ende der Bauarbeiten auf etwa 400.000 bis 500.000 Euro einpendeln", schätzt der Bürgermeister. Das neue Gebäude sei komplett gefördert worden: "Etwa die Hälfte des Geldes kommt von der Investitionsbank des Landes Brandenburg, die andere Hälfte über eine Förderung nach dem Brandenburger Finanzausgleichsgesetz."

Investitionen die sich gelohnt haben. "Das ist schon ein tolles Gebäude. Wir sind sehr zufrieden", erklärt Norbert Paulenz nach fast zehnjährigem Kampf um bessere Bedingungen für die Kameraden. Heizung und Abwassserableitung funktionieren. Umkleiden und Waschräume für Frauen und Männer sind getrennt, Hauswirtschaftsraum und Küche sowie der Geräteraum mit viel Platz für das Tragkraftspritzenfahrzeug und Absauganlage sind fertig. "Die 18 Kameraden, darunter acht Frauen und ein Kind in der Jugendwehr, werden sich hier wohlfühlen", betont der Ortswehrführer. Und vielleicht haben jetzt, da das Haus fertig ist, noch mehr Anwohner Interesse bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mittweide mitzumachen: "Nachwuchs wird immer gesucht."

"Darüber hinaus können auch die Gemeinde und der Ortsbeirat oder die Senioren den Schulungsraum für ihre Sitzungen oder Treffen nutzen", ergänzt Gerd Mai. Jetzt fehle eigentlich nur noch das Mobiliar und ein paar Details. Die Kosten dafür schätzt der Bürgermeister auf etwa 15.000 Euro. "Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die es immer gibt, ist alles glattgelaufen", resümiert der Bürgermeister. Und Dank des Regens wisse er jetzt auch, dass die Ableitung des Oberflächenwassers funktioniert.

Einweihungsfeier verschoben

"Mit dem Neubau haben sich die Arbeitsbedingungen um 200 Prozent verbessert", übertreibt der Ortswehrführer mit breitem Lächeln im Gesicht. Glücklicherweise habe es in diesem Jahr erst drei Einsätze gegeben. Wenn dann die Bauabnahme erfolgt sei, würden die Kameraden unter sich eine kleine Feier zur Inbetriebnahme machen. "Wir hoffen, dass eine richtige Einweihungsfeier im Frühjahr des kommenden Jahres möglich sein wird", so Paulenz. Denn das neue Haus müsse nach den Jahren des Wartens auch gefeiert werden.

"Dass der Bau erfolgen konnte, geht hundertprozentig auf die Initiative der Feuerwehrkameraden zurück", betont Bürgermeister Mai. Jetzt würde hier erst mal alles fertiggestellt, dann stünden weitere Maßnahmen an. Gemeint sind damit die Feuerwehren in Kossenblatt und Görsdorf. "Das sind die nächsten Feuerwehrhäuser, die dringend erneuert werden müssen", so Gerd Mai. Es müsse schließlich gewährleistet werden, dass die Leute auch gut zu ihren Einsätzen kommen.