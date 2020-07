Dirk Schaal

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Investitionsplanung hat in Zeiten von Corona schon etwas Hellseherisches. So sieht es auch der Fredersdorf-Vogelsdorfer Gemeindevertreter Ralf Haida (Bürgerforum/Linke/Grüne), der im Zeitraum bis 2025 die fast 58 Millionen Euro kritisiert hat.

"Eine Hypothek auf die Zukunft", nennt er die Vorhaben, "die die Verschuldung weiter in die Höhe treiben". Als wichtig für die Zukunft bezeichnet dagegen Bürgermeister Thomas Krieger die geplanten Investitionen, wobei er da in erster Linie die 27 Millionen Euro für die neue Oberschule im Sinn hat.

Doch es sind noch einige Dinge mehr, die nun bis 2025 in der Gemeinde geschehen sollen. Immer noch aktuell ist die Barrierefreiheit für das alte Rathaus. Derzeit ist der Schiedsmann in diesem Haus tätig, und das Trauzimmer befindet sich dort. Beides kann zurzeit nicht barrierefrei erreicht werden. Noch in diesem Jahr wird der erste Stock des Rathauses aufgrund des Personalzuwachses und der endlichen räumlichen Möglichkeiten im Verwaltungsbau auch wieder durch Verwaltungsmitarbeiter bezogen. Der barrierefreie Zugang ist in den Jahren 2021 und 2022 mit 250.000 Euro veranschlagt.

Für die Feuerwehren sind 4,6 Millionen Euro eingeplant, wobei der Neubau des Gerätehauses in Fredersdorf-Nord 3,6 Millionen Euro verschlingen wird. Um auch in Sachen Sicherheit mit der Zeit gehen zu können, brauchen die drei Ortswehren neue Fahrzeuge. Ein Löschfahrzeug für die Fredersdorfer sowie ein Tanklöschfahrzeug für die Vogelsdorfer für jeweils 365.000 Euro sind für die nächsten Jahre angemeldet. Notwendig sind auch Mannschaftstransportwagen für die Wehren Süd und Nord für je 40.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023. Ob dabei auf Fördermittel zurückgegriffen werden kann, das wird geprüft. Dass auch die Feuerwehr Abstriche machen muss, zeigt, dass ein Kommandowagen für den Gemeindewehrführer (60.000) sowie Mannschaftstransportwagen für Vogelsdorf (40.000) aufgrund der angespannten Haushaltssituation nicht berücksichtigt wurden.

Schule ist auch fernab der neuen Oberschule ein Thema im Investitionsplan. So soll die Verwaltung einen Vorschlag zur Verbesserung der Schulraumfläche an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule vorlegen. Dafür sind 860.000 Euro eingeplant. Verbessert werden soll vor allem die Kapazität des Speiseraumes.

Für die Nachnutzung des derzeitigen Oberschulstandortes Süd durch die Grundschule sind etwa eine Million Euro notwendig.

120.000 Euro für die Erstellung des Bebauungsplanes für die Freizeitanlage an der Landstraße sind bereits dieses Jahr eingeplant. Kommt in diesem Jahr noch der Aufstellungsbeschluss, würden in den Jahren 2023 und 2024 Mittel in Höhe von 600.000 Euro für den Freizeitbereich für Jugendliche, den Lärmschutzhügel und den Grünpark fällig werden.

Etwas mehr als 17 Millionen Euro sind in den Jahren bis 2025 für den Straßenbau eingeplant. Regina Boßdorf (Bürgerforum/Linke/Grüne) war dies zu viel und sie schlug vor, den Betrag bei zehn Millionen zu deckeln. Die eingesparten sieben Millionen Euro könnten in den Gutshof, einen Neubau Begegnungsstätte und Bibliothek oder ein öffentliches WC am Bahnhof fließen. Denkbar sei, mit dem Geld auch den Ausbau von Rad- und Wanderwegen zu finanzieren, wie auch eine Verdichtung von ÖPNV-Haltestellen sowie die Gestaltung von Park- und Grünanlagen im Gemeindegebiet in Angriff zu nehmen.

Zwei Millionen für Sportplatz

Reinhard Sept (SPD) nahm diese Investitionsvorschläge auf, regte erfolgreich eine Kompromisslösung bei den Summen an. So soll u. a. der Gutshof 2022 genau 100.000 Euro bekommen, für die 273.000 Euro zur baulichen Sicherung der Brennerei soll der Sperrvermerk fallen. Der schon lange versprochene Neubau des Sportfunktionsgebäudes auf dem Sportplatz Vogelsdorf wird in den nächsten beiden Jahren mit zwei Millionen Euro eingeplant.

Richtig freuen konnte sich Hannelore Korth vom Heimatverein über die 100.000 Euro für den Gutshof noch nicht. "Das sind erst einmal nur Vorschläge, die noch in den Haushalt Einzug finden müssen. Wer weiß, was uns Corona da noch alles bringt und sich die Planungen tatsächlich auch niederschlagen."