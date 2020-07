Matthias Henke

Neuglobsow Am Stechlinsee-Center in Neuglobsow sollen zwei Ladepunkte à 22 Kilowatt Leistung für Elektroautos installiert werden. Darüber informierte Britta Franzen von der Granseer Amtsverwaltung bei der jüngsten Sitzung der Stechliner Gemeindevertreter.

Fördermittel in Höhe von mehr als 7 000 Euro seien dafür beantragt worden. Mit im Boot seien die Stadtwerke Neuruppin, die bereits über entsprechende Erfahrung bei Ladesäulen verfügten. Für die Gemeinde entstünden über sechs Jahre hinweg Kosten in Höhe von jährlich 3 000 Euro für die Anschaffung und die Betriebskosten. Danach reduziere sich der Betrag und der laufende Betrieb sei neu zu verhandeln. Die Gemeinde könne sich reale Hoffnungen machen, die anvisierte Förderung auch zu bekommen, so Franzen weiter. "Über die Ausschreibungskonditionen würden wir dann noch einmal informieren." In den Kosten enthalten sei auch ein separater Anschluss, ergänzte der Fachbereichsleiter für Finanzen, Bauen und Liegenschaften, Nico Zehmke.

Ferner seien die Stadtwerke Neuruppin momentan als Berater im Boot, dies bedeute jedoch nicht automatisch, dass diese am Ende auch bei Bau und Betrieb der Ladesäule Berücksichtigung finden. "Das ist noch offen und muss ausgeschrieben werden", so Zehmke. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) plant ebenfalls, eine Ladesäule für Elektroautos zu errichten, wie Professor Mark Gessner, Leiter des Experimentellen Limnologie, sagte. Vielleicht sei es eine gute Idee, beide Vorhaben zu koordinieren, so Gessner.

Wie berichtet, ist auch in der Stadt Gransee geplant, eine Ladeinfrastruktur zu schaffen. Dort ist der Kirchplatz als Standort vorgesehen.