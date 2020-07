Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die plötzliche Schließung des Ambulanten Pflegedienstes der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder) sorgt weiter für Kritik.

Der Vorsitzende des Haupt- und Ordnungsausschusses (HO) und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU fühlt sich vor den Kopf gestoßen. "Voller Erstaunen" habe er am Sonnabend aus der MOZ erfahren, dass der Pflegedienst eingestellt werde. "In den Jahren, in denen ich Stadtverordneter bin, gehörte es zum guten Ton zwischen der Verwaltungsspitze und den Abgeordneten bei solch einem Schritt, wenn schon nicht die Stadtverordnetenversammlung so doch zumindest den HO zu informieren. Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei um ein Versehen des Oberbürgermeisters handelt und es eine einmalige Angelegenheit bleibt", so Schönherr. Für den nächsten Hauptausschuss nach der Sommerpause am 10. August werde er einen Beratungsschwerpunkt in die Tagesordnung zu diesem Thema aufnehmen und berichten lassen, erklärte er.

Den Ambulanten Pflegedienst gibt es seit 2018. Seitdem sei es nicht gelungen, kostendeckend zu arbeiten, hatte die Stadt in der vorigen Woche erklärt. Ein leichtes Wachstum ab Anfang 2020 sei durch die Corona-Krise ausgebremst worden. Ende Juni wurde im Aufsichtsrat das Aus beschlossen, ein Großteil der 50 Klienten erhielt zum 31. Juli die Kündigung. Acht der zwölf Pflegedienst-Mitarbeiter sollen in einer anderen Einrichtung der Pflege- und Betreuungsgesellschaft gGmbH unterkommen.