René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Start in die Testspielphase des FSV Optik Rathenow ist verschoben. Der für vorigen Samstag angekündigte Gegner hatte kurzfristig abgesagt. Nunmehr rollt der Ball erst ab diesem Mittwoch wieder im Stadion am Vogelgesang. Gegner ist Regionalliga-Rivale FC Viktoria 1889 Berlin. Anpfiff: 17.30 Uhr.

Am kommenden Samstag folgt ein Gastspiel beim Oranienburger FC Eintracht, am Dienstag nächster Woche geht es zum TSV Chemie Premnitz. Am 4. August reist der der BSC Süd 05 aus Brandenburg/Havel an. Laut Angaben auf www.mdr.de soll die Regionalligasaison 2020/2021 am Wochenende 15./16. August beginnen. Die Zahl der Vereine steigt von 18 auf 20. Mit dabei sind bekannte ostdeutsche Klubs wie der FC Energie Cottbus, der BFC Dynamo und der 1. FC Lokomotive Leipzig. Der Chemnitzer FC und der FC Carl-Zeiss Jena sind aus der 3. Liga eine Etage tiefer gerutscht.