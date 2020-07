Alexandra Gebhardt

Emstal (BRAWO) Altkanzler Helmut Kohl sagte einmal "Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben, wäre unser Gemeinwesen nicht denkbar." Das trifft auf Anja Leo und ihren Mann Marko Riesenberg-Leo in besonderem Maß zu. Beide leben für die Freiwillige Feuerwehr, haben sich hier lieben gelernt und organisieren ihr Familienleben heute praktisch um das Ehrenamt herum. Marko Riesenberg-Leo ist Gemeindewehrführer der Gemeinde Kloster Lehnin und hat alle 14 Ortswehren unter sich. Dazu zählt auch die Freiwillige Feuerwehr Emstal, der wiederum Ehefrau Anja Leo vorsteht.

Seit elf Jahren ist sie Ortswehrführerin in Emstal, seit 1998 bei der Feuerwehr Emstal aktiv. "Als ich nach der Ausbildung und ein paar Jahren Berufserfahrung wieder nach Emstal gekommen bin, wollte ich mich wieder einbringen. Ich habe hier vorher schon einen Jugendclub geleitet und wollte nun etwas Neues ausprobieren", erinnert sich die 43-Jährige, die heute die einzige Frau zwischen allen Ortswehrführern in der Gemeinde ist. Sich in ihrer Riege zu behaupten, hat sie über die Jahre gelernt, "auch wenn es nicht immer ganz so einfach ist", wie sie sagt. "Frauen haben bei vielen Sachen einfach andere Ansichten, letztendlich kommen wir aber immer irgendwie überein", so Leo.

Der uneingeschränkten Unterstützung ihrer Kameraden und Kameradinnen in der Ortswehr kann sich Anja Leo hingegen immer sicher sein. 21 aktive Mitglieder zählt die Ortswehr aktuell, sechs davon sind Frauen. Hinzu kommen 12 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, die die Emstaler 2013 reaktiviert haben. Mitglied sind hier natürlich auch die neunjährigen Leo-Zwillinge Marie und Elisa.

Das Kommando über die Emstaler Jugendfeuerwehr haben Anika Ließ und Lars Janssen. Sie üben alle zwei Wochen freitags gemeinsam mit den Jugendfeuerwehr-Mitgliedern des ersten Zugs aus Nahmitz, Lehnin und Rädel kleinere Löschangriffe und besprechen, wie sie sich in brenzligen Situationen zu verhalten haben. Einmal im Quartal besprechen die Leiter der Jugendwehren, wann welches Thema vermittelt wird. Natürlich immer mit der Hoffnung, dass möglichst viele Kinder später den aktiven Dienst der Wehr unterstützen können und die Mitgliederzahl über die Jahre weiter steigt.

Viele Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Emstal arbeiten beispielsweise im Schichtbetrieb, was die Organisation manchmal erschwert. "Es kann dann schon mal sein, dass nur ein oder zwei Kameraden verfügbar sind oder wir nicht sofort ausrücken können. Wir sind diesbezüglich auf einem guten Weg. Noch vor zwei Jahren waren wir nur elf Mitglieder. Wir haben dann jedoch ein wenig die Werbetrommel gerührt und konnten unter anderem neu nach Emstal gezogene Bürger von unserem Engagement überzeugen", so Anja Leo.

Und das zu Recht, denn die Emstaler investieren viel Zeit in ihr Ehrenamt. Allein Marko Riesenberg-Leo und Anja Leo sind pro Jahr jeweils bei ca. 160-180 Stunden. "Und das sind nur die, die wir aufschreiben", schmunzelt Anja Leo. Haupteinsatzbereich sind Brände, oftmals leisten die Kameraden aber auch technische Hilfeleistung. Und wenn dann doch mal eine ruhige Minute bleibt, greifen die Emstaler gern auch zum Hammer: ihr Gerätehaus haben sie komplett in Eigenleistung gebaut. Das erforderliche Material davon gab es von der Gemeinde.