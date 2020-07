BRAWO

Brandenburg Am Mittwoch, den 29. Juli und 19. August 2020 lädt die Technische Hochschule Brandenburg (THB) zwischen 14 und 18 Uhr auf Höhe des Wasserwanderplatzes am Salzhofufer zur "Studienberatung an der Havel" ein. Die Beratung richtet sich an Abiturientinnen und Abiturienten sowie Fachabiturientinnen und Fachabiturienten, an deren Eltern und Interessierte.

Die Zeit läuft: Schon am 30. September 2020 ist Bewerbungsschluss für die Studiengänge. Viele junge Menschen, die zum kommenden Wintersemester ein Studium aufnehmen möchten, haben noch Fragen! Es wird zu den Studienmöglichkeiten und Formaten (Dual, Vollzeit, Teilzeit und berufsbegleitend und zur Anrechnung) direkt und individuell beraten.