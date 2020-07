HGA

Velten (MOZ) In der Veltener Westrandsiedlung, parallel zur Straße "Am Tonberg", ist auf Höhe des Spielplatzes die Fahrbahn und ein Teil des Gehweges abgesackt. Dies teilte Stefanie Steinicke-Kreutzer von der Veltener Stadtverwaltung am Dienstagmorgen mit.

Aufgrund von Gewährleistungsarbeiten durch ein Straßenbauunternehmen wird der Bereich zwischen Montag, 20. Juli, und Freitag, 31. Juli, voll gesperrt. Ein Teil der Westrandsiedlung wird für diesen Zeitraum als Sackgasse ausgewiesen. Betroffene Anlieger werden gesondert informiert.