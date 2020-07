Odin Tietsche

Löwenberg (MOZ) Gleich mehrere Bienenstöcke mitten auf der Straße haben am Montag im Löwenberger Land und in Lindow für Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt.

Für Julian Kindt von der Polizeidirektion Nord am Dienstagmorgen auf Nachfrage mitteilte, hatte zunächst eine Frau am Montag gegen 7.50 Uhr mehrere Bienenstöcke auf der Straße zum Bahnhof in Neulöwenberg entdeckt und daraufhin den Notruf gewählt. Die Feuerwehr sicherte vor Ort drei Beuten, die allerdings nicht gekennzeichnet waren, sodass ein Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte.

Nur eine halbe Stunde später meldeten Autofahrer von der L 22 bei Lindow ebenfalls einen Bienenstock, der mitten auf der Straße liegt. Auch dieser wurde von der Feuerwehr gesichert, die Beute wurde von einem örtlichen Imker vorerst in Obhut genommen.

Schließlich klingelte gegen 11 Uhr erneut das Telefon in der Notrufzentrale. Diesmal wurde ein Bienenstock auf der Friedrich-Ebert-Straße in Löwenberg gefunden. Erneut musste die Feuerwehr ausrücken und die Beute sichern.

"Wir ermitteln derzeit, ob hier Diebe am Werk waren, die unterwegs die Bienenstöcke verloren haben, oder ob sie einem Imker versehentlich bei einem Umzug abhanden gekommen sind", so Polizeisprecher Julian Kindt. Er bittet Imker und Besitzer aus der Region, ihre Bestände zu überprüfen, ob vielleicht Beuten fehlen. Wer darüber hinaus Hinweise zu den gefundenen Bienenstöcken geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 03301 8510 zu melden.