Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein zehnjähriges Mädchen ist am Montag in der Rungestraße in Oranienburg von einem Auto angefahren worden.

Der 41-jährige Autofahrer wollte mit seinem Wagen gegen 12.15 Uhr einen Parkplatz verlassen. Dabei achtete er jedoch nicht auf das Mädchen, dass gerade mit dem Fahrrad vorbei fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde das Mädchen verletzt. Die Zehnjährige kam ins Krankenhaus, gegen den Autofahrer wird laut Polizeisprecher Julian Kindt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.