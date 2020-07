Simone Weber

Rathenow Corona hat überraschende Momente bereit gehalten. Wer hätte je damit gerechnet, dass Toilettenpaper knapp werden könnte. Auch Masken, sprich Nase-Mund-Bedeckungen, waren zunächst rar. Den Mangel erkannte auch die Spaatzerin Gabriele Feiler. Sie initiierte das Netzwerk Westhavelländer Frauen, das seit Mitte März Abhilfe schafft.

Die Frauen nähen fleißig textile Masken, geben diese an verschiedene Einrichtungen gegen Spenden ab. Das Geld wird an soziale Projekte in der Region weitergereicht, etwa das Kinderheim und das Frauenhaus in der Kreisstadt. Zuletzt freute sich der Tafel Rathenow e.V. über eine 1.000-Euro-Spende. Dieser Verein ist am Körgraben 1h ansässig.

Zum Näherinnen-Netzwerk gehören auch Frauen der dem Tafel-Laden benachbarten AWO-Begegnungsstätte und dessen "Sockis Strickliesel"-Club. Vertreterinnen überreichten die Spende. "Unser Verein hat während der Corona-Pandemie laufende Kosten, wie für die festangestellten und über MAE beschäftigten Mitarbeiter oder für die Fahrzeuge, die getragen werden müssen. Solche aufgelaufenen Kosten werden wir mit Hilfe der Spende begleichen", so Vereinsvorsitzende Henriette Meier-Ewert. "Das Geld wird gut gebraucht. Durch die Corona-Maßnahmen fallen auch einige zusätzliche Kosten wie für Desinfektionsmittel an", ergänzte Britta Brüggemann, Leiterin des Rathenower Tafel-Ladens am Körgraben.