Bärbel Kraemer

Bad Belzig Weltweit gibt es sie, kuriose und sonderbar klingende "Feiertage". In der vergangenen Woche, am 7. Juli, fand ein solcher wieder einmal den Weg in die Medien: der Tag der Schokolade.

Urs Bastian Kunz, der in Bad Belzig eine Schokoladen Manufaktur betreibt, lacht und sagt: "Ja, davon habe ich auch gehört."Auf seinen Umsatz hatte der Ehrentag der Schokolade jedoch keinen Einfluss. Aber er war Gesprächsthema und mal ehrlich – ein ganz klein wenig hat die Schokolade einen Ehrentag verdient. Das findet auch Urs Bastian Kunz, der Experte in Sachen Schokolade ist.

Seitdem die kleine Chocolaterie auf dem Hof der Burg Eisenhardt wieder geöffnet ist – infolge der Covid-19 Pandemie musste auch er eine Schließzeit einlegen – geht es in der Schokoladenküche wieder heiß her. Nicht zu heiß natürlich, denn das hätte wiederum Einfluss auf die Qualität der Schokolade. Aktuell treffen diverse sommerliche Kreationen den Geschmack der Kundschaft in besonderem Maße. Es sind Schokoladentafeln aus weißer, dunkler oder Vollmilch Schokolade, die sommerliche Früchte tragen. Von Erdbeeren über Himbeeren bis hin zu Maulbeeren.

Als der Hochsommer in der vergangenen Woche eine vorübergehende Pause einlegte, war für Urs Bastian Kunz wieder der Zeitpunkt gekommen, neue sommerliche Pralinenkompositionen zu kreieren. Entstanden sind knackige Pralinen mit Herzen aus Mango oder Himbeer-Mouse und andere extravagante Köstlichkeiten.

Seit genau zwei Jahren stellt der Berliner in der kleinen Chocolaterie süße Leckereien her. "Es ist ein sinnlicher Prozess", sagt er und verpackt von ihm hergestellte Schokoladen. So manches mal kann auch er den Genüssen nicht widerstehen. "Es gibt solche Tage", offenbart der Experte und bemerkt: "Im Grunde wäre es schade, wenn es den Tag der Schokolade nicht geben würde. Bei der Fülle an Geschmacksrichtungen könnten es auch mehrere sein. Aber für mich ist ohnehin jeder Tag ein Tag der Schokolade".