Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Das Wochenende für Einbrüche genutzt, wurde: in Brandenburg an der Havel, Carl-Reichstein-Straße, wo an einem Firmengebäude in vier Meter Höhe an der seitlichen Fassade die Außenbeleuchtungabgeschraubt wurde (Sachschaden 300 Euro),im Discounter in der Rosa-Luxemburg-Allee, wo Unbekannte vergebens versucht hatten, durch das Aufhebeln der Eingangstür hinein zu gelangen (Sachschaden 1.000 Euro). In Rosenau, OT Zitz, traf es die Agrargenossenschaft, auf deren Gelände eine Halle aufgebrochen wurde, in der zwei Anhänger abgestellt waren, deren Steuermodule nun verschwunden sind (Sachschaden: 6.000 Euro). Und in Rogäsen – Bücknitz wurde Montag beim Fensterputzen Hebelspuren an einem über dem Eingang befindlichen Fenster festgestellt (Sachschaden 100 Euro).