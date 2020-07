BRAWO

Niemegk Unbekannte brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagnacht in Niemgk in der Rosenstraße in eine Garage ein und klauten ein Motorrad.

Der Geschädigte teilte den Einbruch der Polizei mit. Vor Ort stellten die Beamten stellten fest, dass die Diebedas Garagentor aufgehebelt und das nicht fahrbereite Fahrzeug der Marke AWO geklaut hatten.Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.