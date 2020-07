Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein 14-jähriges Mädchen ist in der Nacht zu Montag in der Nähe vom Bollwerk in Oranienburg von einem offenbar fremden Mann geküsst und begrabscht worden.

Wie Lars Protz von der Polizeidirektion Nord am Dienstagmittag auf telefonische Nachfrage bestätigte, war die Jugendliche in der Nacht zu Montag zwischen 1 und 3 Uhr am Bollwerk unterwegs. Dort unterhielt sie sich zunächst mit dem nun verdächtigen Mann. "Noch ist unklar, ob sie sich bereits vorher kannten", so Protz. Der Mann soll das Mädchen dann jedoch gegen ihren Willen geküsst und ihr an die Brust sowie an den Hintern gefasst haben. Passanten, die zufällig in der Nähe waren, sprachen den Mann an, der daraufhin von der 14-Jährigen abließ und wegging. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den Täter.