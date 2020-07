MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wegen Oberleitungsarbeiten kommt es von Donnerstag zu Freitag in der Zeit von 20 bis 2 Uhr zu Änderungen im Zugverkehr zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt.

Züge, die während dieser Zeit normalerweise aus Frankfurt kommen, fallen aus und werden durch Busse ersetzt. In Eisenhüttenstadt besteht verspätet Anschluss zu dem Zug nach Cottbus. In umgekehrter Richtung, also aus Cottbus, fahren die Züge zwar, aber die Ankunft- und Abfahrtszeiten verschieben sich.

Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. In den Bussen des Ersatzverkehrs ist die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich, teilt die Bahn in einer Pressemitteilung mit.