Jürgen Liebezeit

Stolpe (MOZ) Nächste Woche endet die turnierlose Zeit im Brandenburger Golfsport. Von Dienstag bis Sonnabend findet auf der Anlage des Golfclubs "Stolper Heide" ein Wettkampf mit hochkarätiger Besetzung statt. Top-Amateure aus sieben Nationen treten auf dem Westplatz, der 1997 von Golf-Ikone Bernhard Langer entworfen wurde, zum "GTGA Invitational" an. "Wir erwarten etliche Top-100-Spielerinnen und -Spieler", teilt Organisator Marcel Rauch mit. Gemeldet haben unter anderem die Weltranglisten-Erste, die Französin Pauline Roussin- Bouchard, sowie etliche deutschen Nationalspielerinnen und -spieler.

Zuschauer sind unter Einhaltung der geltenden Vorschriften willkommen. Der Eintritt ist frei, eine Registrierung ist erforderlich. Der hochklassige Wettbewerb wird auch per Livestream im Internet übertragen. Profigolfer Heinz-Peter Thül kommentiert die Übertragung, Gastkommentatoren sind unter anderem vier deutsche Nationaltrainer. "Was in anderen Ländern längst üblich ist, wird hier endlich Realität – Golfsport anschauen, frei zugänglich für jeden", freut sich Gregor Tilch, Initiator des Turniers und Trainer in Stolpe über die virtuellen Rahmenbedingungen.

Das Turnier in Stolpe sei eine Punktlandung. Erst Anfang Juni wurde mit der Vorbereitung begonnen. "Es war nicht vorhersehbar, dass es jetzt klappt", so Tilch.

Zu dem Turnier sind 144 Spielerinnen (59) und Spieler (85) zugelassen. Gefordert ist ein Handicap mit vier Schlägen unter der Platzvorgabe. Folgende zehn Mitglieder des Stolper Vereins haben für das Turnier gemeldet: Polly Annika Mack, Anna-Maria Diederichs, Linda Sophie Trockel, David Rauch, Timo Vahlenkamp, Falko Hanisch, Florian Schrödl, Falk Ivanov, Carl Siemens und Sebastian Bonk. Mit Polly Annika Mack, die den Platzrekord hält, sowie Timo Vahlenkamp, Falko Hanisch und David Rauch treten drei Akteure aus Stolpe um den Turniersieg an.

Der Livestream ist über die Homepage des Turniers zu erreichen: www.gtgainvitational.de