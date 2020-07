MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Als schwere Brandstiftung verfolgt die Polizei ein Feuer im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Lebuser Straße. Dort war am Montag ein abgelegter Zeitungsstapel in Brand geraten. Durch das Feuer wurde der Fußboden beschädigt und Rußablagerungen blieben an den Wänden zurück. Verletzt wurde niemand, alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.