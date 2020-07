MOZ

Eberswalde Am Montag kam es gegen 19.30 Uhr in einem Geschäft in der Robert-Koch-Straße von Eberswalde zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mitarbeiter des Geschäftes und einem Kunden, nachdem sich der Kunde weigerte, den geforderten Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Ein weiterer Kunde ergriff Partei für den Mitarbeiter des Geschäftes und unterstützte diesen.

Der Störenfried drohte dem anderen Kunden daraufhin und ging.

Als der Kunde, der den Verkäufer unterstützt hatte, wenig später das Geschäft verließ, wurde er von insgesamt sechs Personen attackiert und geschlagen.

Durch Polizeibeamte konnten im weiteren Verlauf vor Ort vier Tatverdächtige namentlich bekannt gemacht werden. Da sich zwei Tatverdächtige weiterhin sehr aggressiv und uneinsichtig verhielten, wurden beide vorübergehend in Gewahrsam genommen.