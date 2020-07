René Wernitz

Rathenow (MOZ) Am Stadtkanal in Rathenow trafen am Montagabend zwei Gruppen von vier Männern und drei Heranwachsenden aufeinander.

Laut Polizeiangaben habe ein 57-Jähriger Havelländer (deutscher Staatsbürger) nach eigener Aussage mit einem 18-jährigen Havelländer (syrischer Staatsbürger) wegen eines früheren Konflikts sprechen wollen. Schließlich sei es nach einer verbalen, auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der 57-jährige sowie ein 53-jähriger Begleiter (deutscher Staatsbürger) leicht verletzt wurden. Auch ein 19-Jähriger (deutscher Staatsbürger) aus der Gruppe der Heranwachsenden erlitt leichte Verletzungen. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und schließlich die Polizei informiert. Es wurden wechselseitige Anzeigen wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen dauern weiter an.