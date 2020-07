René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ein nicht versichertes Auto zogen Polizisten am späten Montagabend in Rathenow aus dem Verkehr. Die Beamten hatten das Auto am Schwedendamm kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass dieses aufgrund der fehlenden Pflichtversicherung zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschein eingezogen. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen den 35-jährigen Fahrer eingeleitet.