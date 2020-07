MOZ

Dahlwitz-Hoppegarten (MOZ) Polizisten stießen am Montagabend in der Friedrichshagener Chaussee auf einen dort abgestellten Mercedes, der offenbar in einen Unfall verwickelt gewesen war. Zudem fehlte das vordere Kennzeichen des Wagens. Von einem Fahrer war jedoch nichts zu sehen. Die Beamten ermittelten daraufhin die Besitzerin des Mercedes und erfuhren von ihr, dass ein Verwandter das Auto nutzt. Ausgehend vom Fundort des Mercedes machten sich die Beamten nun daran, die Unfallstelle zu suchen. Ungefähr einen Kilometer vom Abstellplatz des Mercedes wurden sie an einer Linkskurve fündig. Der Wagen war dort von der Straße abgekommen und hundert Meter durchs Unterholz gefahren, bevor die Spuren wieder auf die Straße zurückführten. Auch die vordere Kennzeichentafel fanden die Polizeibeamten an der Unfallstelle.

Mit diesen Informationen ausgestattet, machten sich die Polizisten zur Adresse des Verwandten in Eggersdorf auf, der den Wagen ausgeliehen hatte. Der offenbar alkoholisierte Mann erklärte den Beamten, dass der Mercedes gestohlen worden sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Nun wurde der 35-Jährige zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gefahren. Nicht jedoch, ohne sich zuvor zur Wehr zu setzen und dabei einen Polizisten zu verletzen.

Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt stellten die Beamten den Führerschein des Mannes und seinen Führerschein sicher. Auch die Oberbekleidung des 35-Jährigen wurde für die Untersuchung des Unfalls sichergestellt.

Der Eggersdorfer wird sich nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten müssen.