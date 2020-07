Marco Winkler

Velten (MOZ) Die Abgeordneten in Velten bekommen eine zweite Chance: Auf Berufung der SPD-Fraktion geht es im Sonder-Hauptausschuss am Montag (18.30 Uhr, Ofen-Stadt-Halle) erneut um die Skateanlage. Fördermittel stehen auf dem Spiel.

In der Sitzung vom 3. Juni lehnten Marcel Siegert, Mike Gabrich (beide Pro Velten), Marcel Ruffert (CDU) und Heiko Gehring (AfD) die geplante Sanierung und Erweiterung ab. Der Verwaltungsantrag fand damit keine Mehrheit. Die Abgeordneten befürchteten, die Stadt könne sich aufgrund der Corona-Krise die Kosten nicht leisten. Das "Nein" der Stadtpolitiker blieb trotz eines Einwandes des Kämmerers bestehen, der klar machte, dass Velten sowohl die Mittel dafür aufbringen könne.

Es kam zu Protesten: Etwa 70 Kinder und Jugendliche machten ihrem Unmut vor dem Stadtparlament wenige Tage später Luft. Eine Petition wurde überreicht. Die Jugend fühlte sich übergangen und ungehört, sich schlussendlich – nach mehreren Worksshops, bei denen sie sich kreativ einbringen sollte – ihrem Mitspracherecht beraubt, lautete die Botschaft. Nun könnten sie doch noch Gehör finden.

Bürgermeister Ines Hübner (SPD) macht in ihren Beschlüssen, die sie den Abgeordneten vorlegt, deutlich, dass Sanierung und Erweiterung des 2001 erbauten und damit in die Jahre gekommenen Skateparks in der Jacob-Plohn-Straße schon im April 2019 von den Stadtverordneten beschlossen wurde und nun umgesetzt werden soll.

Mittel sind schon geflossen. Der Landkreis hat die Baugenehmigung längst erteilt, die Planer haben ein Leistungsverzeichnis erstellt, Bäume wurden gefällt, Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. Bisher habe die Stadt 140 000 Euro für das Projekt ausgegeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 850 000 Euro. Fördermittel vom Land gibt es über 470 000 Euro.

Ines Hübner macht deutlich: "Die Fördermaßnahme Velten Süd-West läuft zum 31. Dezember 2020 aus. Wenn die Maßnahme bis dahin nicht baulich umgesetzt oder zumindest begonnen ist, verfällt der Anspruch auf Inanspruchnahme der Fördermittel." Dass die Fördermittel verloren gehen könnten, signalisiert ein Schreiben des Fördermittelgebers, dem Landesamt für Bauen und Verkehr, das Hübner an die Unterlagen heftete. Das heißt konkret: Wird das Projekt erneut abgelehnt, müsste Velten von dem bereits ausgegeben Geld mehr als 90 000 Euro zurückzahlen.