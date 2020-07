MOZ

Angermünde (MOZ) Ein 34-jähriger Ladendieb hat sich bei einer Auseinandersetzung mit Marktmitarbeitern in Angermünde verletzt und musste in ein Krankenhaus.

In einem Verbrauchermarkt in Grundmühlenweg wurde der junge Mann beobachtet, wie er Bier und Mixgetränke noch im Verkaufsbereich in seinen Rucksack packte. Der Marktleiter sprach ihn an und forderte die Ware wieder auszupacken. Daraufhin erhielt der unangenehme Kunde ein Hausverbot.

Es habe nur ungefähr fünf Minuten gedauert und der junge Mann habe sich erneut in dem Verbrauchermarkt begeben, wie die Polizei mitteilt. Als der Marktleiter auf ihn aufmerksam wurde, ergriff der Mann die Flucht. Doch er wurde festgehalten. Dann sei es zu gegenseitiger Schubserei gekommen, wobei der vermeintliche Dieb zu Boden gefallen sei und sich leicht verletzt habe. Eine Bierdose, die er stehlen wollte, fiel ebenfalls herunter.

Nun wurde die Polizei gerufen und eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Schwedt.