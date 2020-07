BRAWO

Brandenburg Polizeibeamte des Reviers Brandenburg wollten am Montag gegen 21.40 Uhr in der Straße Zu den Eichen einen polnischen Kleintransporter Renault kontrollieren, doch der Fahrer missachtete alle Anhaltsignale und düste über die Gördenallee bis in die August-Bebel-Straße. Dort konnte er endlichgestoppt werden. Schon beim ersten Ansprechen bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch;ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille. Es wurden eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Aufgrund der hohen Alkoholkonzentration kam der 46-jährige polnische Staatsbürger zur Ausnüchterung bis Dienstagfrüh ins Polizeigewahrsam.