BRAWO

Wollin Aufgrund eines Fehlers beim Abbiegen kam es am Montagnachmittag in Wollin, Wenzlower Straße, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Der Fahrer eines Audis hatte offenbar den Vorrang eines Opel missachtet, in dessen Folge es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurden die beiden Fahrzeugführer (41 und 59 Jahre) leicht verletzt. Beide konnten nach ambulanter Behandlung durch Rettungskräfte wieder entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, der auf über 35.000 Euro geschätzt wurde. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.