Elke Kögler

Velten (MOZ) Jugendliche haben sich am Mittwoch gegen 4.45 Uhr in der Mühlenstraße in Velten an einem Verkehrszeichen zu schaffen gemacht. Eine Zeugin hatte dies beobachtet und anschließend der Polizei gemeldet.

Die zum Tatort gerufenen Polizisten konnten jedoch keine Personen mehr antreffen. Es fehlten allerdings zwei Tempo-30-Zonen-Verkehrsschilder. Die Polizisten haben vor Ort Spuren gesichert, die Kriminalpolizisten auswerten und für die Ermittlungen nutzen werden.