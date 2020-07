© Foto: Hans Still

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die letzten Monate waren für René Knecht wahrlich nicht leicht: Immer wieder diskutierten Wandlitzer Kommunalpolitiker über den Jugendklub und die Möglichkeit, diesen im Diner am Bahnhof Wandlitz einzurichten.

Ein schwunghafter Meinungsaustausch folgte dann, doch einer wurde dabei ausgelassen: der Betreiber des Diners, René Knecht. Er ist seit über 30 Jahren Gastronom und besitzt für den Bahnhof Wandlitz einen zehnjährigen Pachtvertrag mit der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). Dieser Pachtvertrag läuft erst in drei Jahren aus. "Immer wenn zu meinem Diner etwas in der Zeitung stand, musste ich in den Tagen danach viele Fragen beantworten. Ob ich verkaufen muss, ob es mir gut geht? Das wurde auf die Dauer etwas nervig", beschwert sich der Gastronom beim Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert und natürlich bei der Presse.

Borchert selbst hatte zu diesem Termin im Diner eingeladen. Sven Tombrink, Prokurist der NEB, war dabei, ebenso ein freier Gutachter für Immobilien und eine Mitarbeiterin aus der Gemeindekämmerei. Ziel des Treffens: Die NEB, die Gemeinde Wandlitz und Gastronom Knecht reden erstmals öffentlich über die geplante Übernahme des Diners durch die Gemeinde. Um diese mit belastbaren Fakten zu qualifizieren, ermittelt ein Gutachter den Immobilienwert, der dann beim Handeln über eine mögliche Ablöse der Gemeinde an den Betreiber durchaus eine Rolle spielen wird.

Die Positionen sind klar verteilt: Die NEB gibt sich "für alles offen", wie Tombrink sagt. "Wir sind mit dem jetzigen Pächter sehr zufrieden und können uns auch einen Pächter Gemeinde vorstellen", heißt es salomonisch. Gastronom Knecht dokumentiert ebenfalls trickreiche Gelassenheit. "Ich muss nicht verkaufen, ich kann auch gern noch weiter als Gastronom hier tätig sein. Zumal der Diner sehr gut läuft."

Der Zwang zum "Liefern" liegt dafür beim Bürgermeister Borchert, der sich den Jugendklub an dieser Stelle extrem gut vorstellen kann. Gern würde er auch die stylische Inneneinrichtung übernehmen, denn diese erscheint auf jugendliche Bedürfnisse ideal zugeschnitten. "Es wird eine Frage des Geldes werden", so Borchert. Und er versichert, Gastronom Knecht war von Beginn an über das Interesse der Gemeinde informiert.