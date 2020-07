Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Es gibt sie doch noch, die ehrlichen Finder: In Fehrbellin hat am Montagnachmittag ein 48-Jähriger auf der Toilette im Imbiss im Gewerbegebiet eine Geldbörse gefunden. In der befanden sich mehr als als 1000 Euro in bar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann machte sich damit aber nicht aus dem Staub, sondern übergab die Fundsache ordnungsgemäß der Polizei. Die Beamten fanden heraus, dass die Geldbörse einem 66-Jährigen gehört, der über den Verlust informiert wurde und alles zurückbekam.