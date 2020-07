Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der Rathausvorplatz im Sanierungsgebiet bekommt bis Oktober eine Neugestaltung mit elf zusätzlichen Parkplätzen.

Hellbraune Betonsteine, mit Natursteinpflaster abgesetzt: das wird künftig die Grundfarbe der neuen Seelower Mitte sein. Anfang August beginnt die Frankfurter Firma Buchwald mit der Umgestaltung. Bis zur Fertigstellung im Oktober fallen die Parkplätze im Dreieck Alte Sparkasse, Rathaus und Autohaus erst einmal weg. Dann wird es aber dort 37 Stellflächen geben, elf mehr als vorher. Zwei auch für Behinderte, so Bauamtsleiter Jörg Krüger.

"Wir setzen damit das Sanierungsprogramm im Gebiet ‚Seelow-Mitte’ um", ordnet Jörg Krüger das durchs Programm Kleine Städte und Gemeinden geförderte Projekt in die Stadtentwicklung ein. Begonnen wurde es mit der Sanierung des Alten Kaufhauses und dem unmittelbaren Umfeld einschließlich des Gehweges an der Küstriner Straße.

Die hellbraune Pflasterfarbe dort wird auch den Rathausvorplatz dominieren. Ein Drittel der Baukosten von 350 000 Euro schultert die Stadt. Hinzu kommen noch die Planungskosten.

Plastik "Frau mit Taube" zieht um

Geschaffen wird ein innerstädtischer Erlebnisbereich mit Parkplätzen. Zwischen Rathaus und Alter Sparkasse werden die Gartenanlagen so verändert, dass zwei Beete ein Rondell umschließen. Zum Kreisel hin kommt ein halbrundes drittes Beet, auf dem die Plastik "Frau mit Taube" von Jannulis Tembridis (1988) ihren neuen, dann prominenteren Platz finden wird. Neben einem der Beete sind fünf Fahnenmasten geplant. "Bisher wehen ja die Fahnen immer auf dem Rathaus. Doch das sieht man aus der Nähe gar nicht", erklärt Jörg Krüger.

Zwischen Autohaus und Rathausvorplatz werden die Parkplätze so angeordnet. dass fünf Streifen mit je fünf Stellflächen entstehen, die durch Grünstreifen getrennt werden. Die beiden Parkplatzstreifen neben dem Rathausvorplatz haben je sieben Stellflächen, zwei davon für Behinderte. Neben der Parkplatz-Zufahrt wird es auch einen Gehweg geben, der von der Küstriner Straße zum Autohaus führt.

Von der Entscheidung, ob sich auch das Autohaus an der Umgestaltung beteiligt, wird abhängen, wie der Übergang dorthin gestaltet wird, so Krüger. Dazu laufen noch Gespräche.

Kastanienstamm wird in Zicke verwandelt

Bereits in den kommenden Tagen wird es laut auf dem Rathausvorplatz. Dann wird der Holzgestalter Kurt Kleemann aus Booßen dort den Stamm der alten Kastanie in eine Zicke, das Wahrzeichen der kleinen Kreisstadt, verwandeln. "Ich sehe mich als Kunsthandwerker", erklärte Kleemann. Er hat bereits die Bücherskulptur im Vorgarten der Brecht-Oberschule gestaltet. Viele kennen ihn auch von seinen Auftritten bei Veranstaltungen, wie dem Kunstmarkt in Altfriedland. Kleemann arbeitet mit Motorsäge und Schleifgeräten. Man kann ihm bei seiner Arbeit vor dem Rathaus gern zuschauen. Bis zum Beginn der Umbauarbeiten soll die Skulptur bereits fertig sein.

Vorgesehen ist in einem weiteren Bauabschnitt, einen Übergang vom Parkplatzbereich zur Gartenstraße hin zu schaffen. In diesem Zwischenstück seien parkähnliche Gestaltungselemente vorgesehen, wie Hochbeete und Kunstwerke, heißt es. Dazu ist die Stadt mit dem Künstlerpaar Sabine und Peter Rossa aus Mädewitz im Gespräch.