Matthias Henke

Oberhavel Auf den Spuren von Theodor Fontane wandeln, das können aktive Natur- und Kulturliebhaber zwischen Meseberg und Neuglobsow auf dem Theosweg. Susen Liepner, die Leiterin der Tourist-Information Neuglobsow hatte die Idee dazu. Und nun in der Urlaubersaison soll der Weg verstärkt beworben werden, nicht zuletzt auch bei Einheimischen.

Vergangenes Jahr wurde der 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane mit einem großen Themenjahr gefeiert, der der hiesigen Region in seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" und dem Roman "Der Stechlin" ein literarisches Denkmal setzte. "Wir haben uns gedacht, aus diesem Anlass ein dauerhaftes Angebot zum Thema nachzulegen", sagt Olaf Bechert, Chef der Entwicklungsgesellschaft Regio Nord, die auch für die touristische Vermarktung von Oberhavel Nord zuständig ist. Idee, Konzept und Gestaltung hätten maßgeblich in den Händen von Susen Liepner gelegen und damit sei ein Produkt quasi aus einem Guss entstanden.

Karte auch im Internet verfügbar

Gerade rechtzeitig zur Urlaubersaison wollen die Verantwortlichen das Angebot nun breiter streuen. Früher hätte es wenig Sinn gehabt, nicht zuletzt wegen der lange unklaren Entwicklung im Zuge der Corona-Pandemie. Zum Download bereit gestellt wurde der Flyer indes bereits im Frühjahr.

Die Erfahrungen mit dem Thema Fontane im vergangenen Jahr seien durchweg positiv gewesen, so Susen Liepner. Für Theosweg wurden nun einige dazu Orte zusammengefasst. Wo gestartet werde, bleibe jedem selbst überlassen. Der Weg eignet sich dafür, in Etappen in Angriff genommen zu werden und genauso, an einem Stück absolviert zu werden. Um in die Atmosphäre eintauchen zu können, die Fontane ehedem bei seinen Wanderungen erlebte, geben abgedruckte Passagen aus dessen Werk Hilfestellung. Zumal man das Glück habe, das geschichtsträchtige Orte wie das Schloss Meseberg, das Zernikower Gutshaus und das Menzer Forsthaus heute noch beziehungsweise wieder nahe an dem seien , wie Fontane sie sah. Als kleines Highlight kann sich der Wandersmann, sei er zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, an fünf Stationen seinen Flyer abstempeln lassen.

Der Theosweg, so wie er jetzt beworben wird, möge als erster Schritt verstanden werden. Zunächst sei noch keine Ausschilderung vorgenommen worden. Lediglich auf den Faltplänen sowie deren digitaler Variante, können Neugierige seine Route nachvollziehen. "Es ist ein Angebot aus dem mehr entstehen kann", so Olaf Bechert. Man wolle abwarten, wie er angenommen werde. Touristiker am Wegesrand seien eingeladen, entsprechende, thematisch passende Angebote zu schaffen. Für jene Berufsgruppe verstehe man das Ganze auch als Hilfe zur Selbsthilfe.