BRAWO

Brück Zwischen Baitz und Trebitz ist am Montagabend ein Traktor so stark in Brand geraten, dass das Feuer auf den mit Heu beladenen Anhänger übergriff und den Fahrer verletzte.

Er bemerkte zuvor, wie erst leichter Rauch aus dem Armaturenbrett drang. Seiner Aussage nach soll es dann eine Stichflamme gegeben haben soll, wodurch plötzlich der gesamte Motorraum in Flammen gestanden habe. Der 46-Jährige habe versucht, selbst die Flammen zu bekämpfen, schaffte es jedoch nicht. Schließlich griff das Feuer auch auf den mit über 30 Großquadern Heuballen beladenen Anhänger über.

Der Traktorfahrer verletzte sich dabei am Bein. Rettungskräfte behandelten den Mann ambulant vor Ort. Schließlich brachte ein Großaufgebot von Feuerwehreinsatzkräften den Brand unter Kontrolle. Während der Traktor durch den Vollbrand komplett zerstört wurde und die Heuballen in Mitleidenschaft gezogen wurden, blieb der Trailer unbeschädigt. Es wurde ein Sachschaden von über 50.000 Euro prognostiziert.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen und prüft nun nach der Brandursache.